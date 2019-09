Attualità Sant’Angelo dei Lombardi, Fai Cisl Irpinia Sannio primo sindacato in Ferrero 30 settembre 2019

I risultati delle elezioni per il rinnovo della RSU Azienda “Ferrero Industriale Italia” stabilimento di

S. Angelo dei Lombardi, svoltesi nei giorni 26-27 settembre scorsi, confermano la grande vittoria

della Fai Cisl IrpiniaSannio come primo sindacato in Ferrero.

Rispetto alle scorse elezioni del 2016 si è rafforzata la rappresentanza Fai, i delegati eletti sono

passati da tre a quattro.

Ha partecipato il 92,42% degli aventi diritto al voto: la Fai Cisl ha ottenuto 148 preferenze , segue

la FLAI CGIL con 123 voti , la UILA con 92 voti.

Un risultato che dimostra come il lavoro continuo e la capacità di tutela dei lavoratori fissi e

stagionali della Ferrero di Sant’Angelo sappia ricompensare, impegnando i delegati eletti e questa

Federazione ad una sempre maggiore azione a difesa del lavoro e di tutti i lavoratori che svolgono

con impegno e dedizione il loro lavoro in questa realtà produttiva.

Fernando Vecchione – Segretario Generale – “il risultato delle elezioni RSU in Ferrero, una delle

aziende più importanti del nostro tessuto industriale e non solo, ha un significato politico molto

importante per tutta la nostra organizzazione sindacale. Ringrazio tutti i candidati della lista, ma

soprattutto tutti i lavoratori che hanno confermato con il loro voto la fiducia riposta nella Fai Cisl.

In queste ore abbiamo ricevuto messaggi di stima e di auguri di buon lavoro dal Segretario

Generale Nazionale Onofrio Rota, dal Segretario Nazionale Roberto Benaglia e dal Segretario

Regionale Raffaele Tangredi, i quali non hanno mai fatto mancare il loro prezioso contributo.”