Attualità Primo Piano Sant’Angelo all’Esca saluta Ida Colucci, prima donna direttrice del Tg2 20 agosto 2019

Nessun manifesto, niente telecamera. L’ultimo saluto alla giornalista Rai, Ida Colucci è stato dato, in forma privata, nella chiesa di San Michele Arcangelo a Sant’Angelo all’Esca paese di cui la sua famiglia è originaria.

Cronista, giornalista politica e poi direttrice del Tg2, Ida Colucci avrebbe compiuto 59 anni tra pochi giorni, il 22 agosto.

Il rito funebre è stato celebrato dal parroco don Ciriaco Vozzella che, durante la sua omelia ha letto una lettera del fratello di Ida.

Alle esequie era presente un picchetto della Polizia di Ariano Irpino, coordinato dal vice questore Maria Felicia Salerno.

Figlia di un noto medico di Sant’Angelo, la Colucci ha vissuto a Roma e ha iniziato la sua carriera all’agenzia Asca.

Entrò in Rai nel 1991, al Giornale Radio. Nel 1998 è passata al settore politico parlamentare e nel 2002 alla redazione Interni del Tg2, diventando inviato nel 2005. Per il Tg della seconda rete – di cui diventa vicedirettore nel 2009 – Ida Colucci ha raccontato i più importanti appuntamenti internazionali, come le assemblee generali dell’Onu e i vertici G8 e G20, lavorando negli Stati Uniti, in Canada, in Corea del Sud, in Giappone, in Cina, in Brasile. Si è occupata anche di politica europea, coprendo con regolarità per oltre dieci anni i consigli Ue dei capi di Stato e di governo a Bruxelles e le attività programmate delle istituzioni comunitarie. Nella primavera del 2016, inoltre, ha seguito l’emergenza attentati nella capitale belga e gli arresti dei sospetti jihadisti. Il 4 agosto del 2016 subentrò a Marcello Masi, assumendo su proposta dell’allora dg Antonio Campo Dall’Orto la direzione del Tg2.