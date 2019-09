Provincia Santa Paolina, il sindaco Ricciardelli dice no al biodigestore 30 settembre 2019

“Il progetto che prevede la realizzazione del Biodigestore nel cuore dell’area DOCG del Greco di Tufo rischia di estendere il degrado e l’inquinamento della Valle del Sabato alle colline che la sovrastano, danneggiando in maniera irreversibile una delle nostre produzioni di eccellenza. Insieme al Movimento che si è riunito ad Avellino, continueremo a batterci affinché non solo la Valle si liberi dalle tossine che la stanno avvelenando, ma anche per evitare che progetti illogici e sconsiderati danneggino le aziende agricole e i cittadini che risiedono anche nelle colline del greco.” Così il Sindaco di Santa Paolina, Rino Ricciardelli, intervenendo alla marcia per la Valle del Sabato, che si è tenuta ieri da Pianordardine ad Avellino.

“Per difendere il nostro territorio – ha aggiunto Ricciardelli – dobbiamo sensibilizzare i cittadini e adoperarci tutti per superare quella indifferenza che – come è scritto sul manifesto dell’evento – fa più danni del fuoco. L’incendio della ICS ha riacceso i riflettori sulla condizione nella quale versa la Valle, ma occorre fare di più affinché i cittadini siano informati sui rischi che corrono e sulla necessità che si mobilitino e siano parte attiva nell’impegno a difesa della Valle.”

“Santa Paolina sarà in prima linea. La nostra è una duplice battaglia, per la Valle alla quale sentiamo di appartenere, e per le nostre colline del Greco, così pesantemente minacciate dalla realizzazione del Biodigestore. Già nelle prossime settimane – fa sapere il primo cittadino, che conclude – promuoveremo un’iniziativa che veda insieme tutti gli amministratori dell’area DOCG, le istituzioni provinciali e le forze politiche: insieme per dire No alla mortificazione dei nostri agricoltori, delle nostre aziende vitivinicole e delle nostre colline.”