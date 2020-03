Santa Paolina, il gruppo consiliare Rinnovamento Civico dona 150 mascherine alle famiglie

E’ con grande orgoglio e spirito di solidarietà che il Gruppo Consiliare “Rinnovamento Civico” ha deciso di donare 150 mascherine alle famiglie di Santa Paolina.

“Reperire le mascherine è diventato sempre più difficile – spiegano i Consiglieri Clelia Gambino e Giovanni Egidio – ecco perché ci siamo adoperati per recuperarne quante più possibili. Numerosi dipendenti comunali, tabaccai, salumieri, macellai, dipendenti postali, medici e la farmacia stanno lavorando costantemente per garantire i servizi essenziali. La tutela della loro salute e quella delle famiglie di Santa Paolina dunque, è la nostra priorità.

Durante questo periodo difficile, con l’umanità nel cuore ed empatia verso la nostra comunità, esprimiamo solidarietà e vicinanza, invocando coraggio e resilienza di fronte a questa grave pandemia. Ed è per questo che doniamo queste mascherine, utili per tutelare la sicurezza durante le uscite necessarie come l’approvvigionamento di viveri e farmaci. Crediamo che questa emergenza sarà sconfitta dalla saggezza e dalla forza della scienza e della medicina. Vi auguriamo di ritornare presto ad abbracciarvi e vivere insieme nella nostra splendida comunità, sperando di contribuire, con la donazione delle mascherine, a garantire la sicurezza di tutti. Per ora però, restiamo in casa, dedichiamoci agli affetti più intimi e limitiamo il contatto sociale, è l’unica arma che abbiamo. Per favore, restiamo a casa”