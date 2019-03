Cronaca Primo Piano Santa Lucia di Serino si stringe per l’ultimo saluto a Cinzia 12 marzo 2019

Santa Lucia di Serino si stringe per l’addio a Cinzia Sossio, la giovanissima trovata senza vita nella sua camera da letto domenica mattina. I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio alle 15,30 nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Al rito funebre, che sarà celebrato da un sostituto del giovane parroco, don Luca Monti, in Etiopia per una missione nel nome di San Giuseppe Moscati, ci sarà il sindaco Fenisia Mariconda.

Per fare chiarezza sulla vicenda si attende ora l’esito dell’autopsia, il cui iter, nel pieno rispetto del dolore della famiglia, è stato accelerato dalla Procura in modo da consentire di celebrare i funerali. Non è da escludere il gesto volontario della 20enne.