Provincia Sant’Angelo dei Lombardi, apre lo sportello “Tribunale per i diritti del malato” 21 ottobre 2019

Martedì 22 ottobre 2019 alle ore 17.00 a Sant’Angelo dei Lombardi presso la sala convegni di Casa Loreto ci sarà

l’apertura dello sportello “Tribunale per i diritti del malato (TDM)”. Il Tribunale per i diritti del malato (TDM) è un’iniziativa di Cittadinanzattiva, nata nel 1980 per tutelare e promuovere i diritti dei cittadini nell’ambito dei servizi sanitari e assistenziali e per contribuire ad una più umana, efficace e razionale organizzazione del servizio sanitario nazionale.

Il TDM è una rete costituita da cittadini comuni, ma anche da operatori dei diversi servizi e da professionisti, che si

impegnano a titolo volontario (circa 10.000). Opera mediante circa 300 sezioni locali, presenti su tutto il territorio nazionale, attive negli ospedali e nei servizi territoriali; una struttura centrale, che coordina le attività della rete e promuove le iniziative nazionali; gruppi tematici, a livello nazionale, regionale e locale, collegati a specifici programmi; coordinamenti regionali, di supporto alle reti locali e per la promozione di politiche regionali di tutela dei diritti in ambito sanitario; e il Progetto integrato di Tutela – Pit salute – servizio di informazione, consulenza e assistenza ai cittadini sui servizi sanitari e socio-assistenziali, attivo sia a livello nazionale che regionale e locale.

L’attività del TDM e di questo nuovo sportello è volta alla ricerca delle soluzioni finalizzate a rimuovere situazioni di

sofferenza inutile e di ingiustizia, non esclude la protesta pubblica e il ricorso all’autorità giudiziaria, ma privilegia

l’esercizio dei poteri di interpretare le situazioni, di mobilitare le coscienze, di rimediare agli intoppi istituzionali e infine di conseguire nel più breve tempo possibile i cambiamenti materiali della realtà che permettano il soddisfacimento dei diritti violati.

L’attività è attuata senza fini di lucro. Fanno parte integrante dell’attività del TDM la promozione e la realizzazione di politiche orientate a far valere il punto di vista dei cittadini nella riforma del welfare sanitario. Cittadinanzattiva è un’organizzazione, fondata nel 1978, che promuove l’attivismo dei cittadini per la tutela dei diritti, la

cura dei beni comuni, il sostegno alle persone in condizioni di debolezza.

La missione di Cittadinanzattiva fa riferimento all’articolo118, ultimo comma, della Costituzione che riconosce l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e, sulla base del principio di sussidiarietà, prevede per le istituzioni l’obbligo di favorire i cittadini attivi. La parola d’ordine di Cittadinanzattiva è “perché non accada ad altri”: il ruolo è denunciare carenze, soprusi, inadempienze, e agire per prevenirne il ripetersi mediante il cambiamento della realtà, dei comportamenti, la

promozione di nuove politiche, l’applicazione delle leggi e del diritto.

Fare i cittadini sia il modo migliore di esserlo, l’azione dei cittadini consapevoli dei propri poteri e delle proprie

responsabilità è un modo per far crescere la democrazia, tutelare i diritti e promuovere la cura quotidiana dei beni

comuni. All’evento saranno presenti il Sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, Prof. Marco Marandino, l’Assessore alle Politiche Sociali, Valeria Braccia, il Responsabile delle Rete TDM Campania, Dott. Michele Gelormini e Responsabile Rete PIT Campania, Alfonso Grassi.