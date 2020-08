Sannio, positiva al Covid-19 una bimba di 13 anni

L’annuncio arriva direttamente dal sindaco di Torrecuso, Angelino Iannella, su facebook. “L’Asl – scrive – mi ha avvertito che un tampone di controllo (2°tampone) sulla bambina di 13 anni è risultato positivo. Le bambine si trovano fuori paese in quarantena. La bambina è asintomatica e sta bene”.

“Questa nuova ondata di contagi non sta risparmiando nessuno ed ormai colpisce a tutte le età, è pur vero che si stanno eseguendo più tamponi e quindi emergono gli asintomatici. Vi voglio avvertire che per il bene di tutta la comunità, non si può tollerare alcun lassismo. È superfluo ribadire il necessario rispetto di tutte le norme in materia di Covid-19 che per molti sembrano ormai dimenticate. A quanto pare bisogna applicare le sanzioni, per far rispettare le norme poste a tutela della salute del singolo e della comunità”.