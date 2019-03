Attualità Avellino “Sanità Sostenibile”: un piano formativo per le aziende sanitarie. Obiettivo: energie rinnovabili negli ospedali 7 marzo 2019

AVELLINO – “Sanità sostenibile” è il titolo del Piano formativo per le aziende sanitarie di cui è soggetto attuatore Espansione Srl, agenzia formativa irpina con sedi accreditate che opera nel settore socio-sanitario su tutto il territorio nazionale e con sedi in Campania, Lazio, Abruzzo, Lombardia e Piemonte. Il Piano sarà presentato domani, venerdì 8 marzo, con inizio alle 10, nell’Aula Magna dell’Istituto Tecnico Agrario e per Geometri – “De Sanctis – D’Agostino” di Avellino. L’evento sarà un importante momento di aggiornamento sul tema delle buone pratiche ambientali e, in particolare, dell’utilizzo di fonti di energia alternativa nei servizi sanitari. Il Piano formativo ha, come obiettivi principali, quelli di migliorare le tecnologie per fornire servizi energetici moderni e sostenibili e aumentare l’uso di energie rinnovabili e garantire accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni. Le aziende beneficiare potranno promuovere salute e benessere attraverso la riqualificazione delle strutture. I lavoratori delle aziende, dal canto loro, saranno in grado di apprendere conoscenze specialistiche utili ad individuare strategie di sostenibilità ambientale.

Le ore di formazione previste sono ben 804. Espansione Srl, di cui è responsabile Sergio Bolognese, fu costituita proprio l’8 marzo del 2000. In 19 anni, l’azienda ha raggiunto traguardi molto importanti ed è un punto di riferimento nel settore della formazione a livello nazionale: un vero e proprio fiore all’occhiello per la provincia di Avellino. “Sia al Geometra che all’Agrario approfondiamo in maniera costante le tematiche dell’ambiente e della tutela del territorio – afferma il Preside Caterini -. Quindi ci è sembrato naturale ospitare un evento che ha un tema così importante per il presente ed il futuro. Gli edifici sanitari vanno adeguati sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista energetico. L’efficientamento energetico è una sfida da affrontare e da vincere, così come quella del corretto utilizzo di energie alternative nelle strutture ospedaliere”.

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

Ore 10:00 – Le strutture sanitarie come presidio territoriale della salute – Ing. Pietro Caterini – Dirigente Scolastico Istituto Tecnico Agrario e per Geometri “De Sanctis-D’Agostino”.

Ore 10:15 – I parametri termo igrometrici e di qualità dell’aria interna e l’accreditamento delle strutture sanitarie residenziali – Ing. Mario Pellecchia.

Ore 10:30 – Strategie per la sostenibilità ambientale dei servizi sanitari nelle strutture residenziali e per le lungodegenze – Dr. Renato Del Monaco – Acqua & Terme Fiuggi S.p.A.

Ing. Alfredo D’Angelo – Associazione Roseto RSA – Casa Albergo per anziani

Dr. Carmine Cataldo – Casa Albero per Anziani Villa Paradiso

Moderatore Dr. Angelo Cerracchio – Direttore Sanitario Fondazione Salernum A.N.F.F.A.S. Salerno.

Ore 11:30 – Le skills degli operatori sanitari per una sanità eco-compatibile: il piano formativo SANITA’ SOSTENIBILE. Dr. Sergio Antonio Bolognese – A.U. Espansione s.r.l.