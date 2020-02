Provincia Via Roma in love: ad Atripalda luminarie per gli innamorati 3 febbraio 2020

Dopo il successo dell’evento organizzato lo scorso 15 dicembre, i commercianti di via Roma – Atripalda, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Atripalda, hanno installato per san Valentino delle luminarie lungo tutta via Roma. Cuori rossi trafitti da un dardo installati lungo la strada e una scritta Love all’inizio saranno accesi il giorno 3 febbraio 2020 alle ore 18:00 alla presenza del Sindaco di Atripalda, dell’assessore al Commercio e di quello agli eventi nonché di altri esponenti del Consiglio Comunale di Atripalda.

Le luminarie, insieme ad altre iniziative, è quanto i commercianti di via Roma – Atripalda hanno voluto presentare a tutti gli innamorati che decideranno di passeggiare per via Roma da oggi fino al giorno di San Valentino.