San Tommaso Calcio San Tommaso-Troina di domenica prossima si giocherà regolarmente al Partenio-Lombardi 24 settembre 2019

San Tommaso-Troina di domenica prossima si giocherà regolarmente al Partenio-Lombardi. A comunicarlo è la società stessa. L’inizio del match, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie D Girone I, è previsto per le 15. E’ possibile acquistare i tagliandi della partita in prevendita al costo di 10€ presso la sede sociale sita in Via Italo de Feo n.46/47, presso la vecchia sede in Via Giuseppe Di Vittorio n.38 e presso la Stazione di Servizio in Via Giulio Acciani. Per i tifosi di casa sarà possibile acquistare il tagliando anche domenica presso i botteghini del Palazzetto “Del Mauro”.

Per i tifosi ospiti sarà possibile acquistare il tagliando presso i rivenditori autorizzati GO2 al costo di 10€+ prevendita fino alle 19:00 di sabato 28 settembre. Gratis l’ingresso per donne e bambini.