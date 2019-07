Sport San Tommaso scatenato sul mercato: è il turno di Gennaro Acampora 4 luglio 2019

A poche ore dal doppio colpo di ieri, l’A.C.D. San Tommaso Calcio torna sul mercato e mette a segno già un nuovo, prestigioso acquisto. La società dei grifoni infatti ha raggiunto un accordo per le prestazioni sportive del centrocampista Gennaro Acampora.



Il neo calciatore, classe 1989, vanta una lunga e proficua carriera in Serie D. E’ stato protagonista anche in Serie C con le maglie di Valle del Giovenco, Isola Liri, Ascoli, Paganese, Monza e Ischia. La prima parte della scorsa stagione sportiva l’ha disputata con l’Avellino, per poi passare alla Sanremese con cui ha concluso la stagione al secondo posto in classifica nel Gruppo A di Serie D.



La società e tutta la famiglia dell’A.C.D. San Tommaso Calcio dà il più caloroso benvenuto a Gennaro, con la speranza e l’augurio di raggiungere importanti obiettivi insieme. L’operazione è stata portata brillantemente a termine grazie al lavoro del Direttore Sportivo Antonio Dell’Annunziata e al Responsabile dell’Area Tecnica Franco Del Gaudio.