San Tommaso Calcio San Tommaso Calcio, le direttiva per seguire la gara di domenica contro il Savoia 27 agosto 2019

L’A.C.D. San Tommaso Calcio comunica in via ufficiale che la gara di domenica valevole la Prima Giornata del Campionato Nazionale di serie D 2019 – 2020, girone I, contro il Savoia, si giocherà “regolarmente” allo stadio “Partenio – Lombardi” di Avellino.

Per l’occasione saranno aperti i seguenti settori:

Tribuna Montervergine (Settore Centrale e Laterali) per la tifoseria locale;

Settore Ospiti per la tifoseria del Savoia.

I tifosi locali potranno acquistare il tagliando d’ingresso in prevendita presso la sede sociale sita in via Italo De Feo n.46-47 ad Avellino al costo di 10 euro. E eccezionalmente presso la vecchia sede sociale della società in Via Giuseppe di Vittorio n.38 e presso la Stazione di Servizio in via Giulio Acciani. Il giorno della gara, invece, sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso presso il botteghino del Palazzetto dello Sport “Giacomo Del Mauro”, sempre al costo di 10 euro.

Il tagliando d’ingresso per la tifoseria ospite sarà acquistabile presso le sedi di Torre Annunziata del circuito GO2 al costo di 10 euro fino alle ore 19 di sabato 31 agosto.

Gli Under 14 e le donne, eccezionalmente per l’occasione, entreranno gratis.

La società comunica che non saranno accettati accrediti se non per gli addetti ai lavori.