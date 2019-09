Benevento San Salvatore Telesino, fermato un truffatore seriale 27 settembre 2019

A seguito di indagini coordinate dai magistrati della Procura della Repubblica di Benevento e svolte dal

Commissariato della Polizia di Stato di Telese, nella mattinata odierna è stata data esecuzione ad

un’ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza,

emessa, su richiesta della Procura della Repubblica di Benevento, dal Giudice per le Indagini

Preliminari di Benevento nei confronti di un cittadino residente nella provincia di Salerno,

ritenuto gravemente indiziato di truffa pluriaggravata.

L’uomo, che annovera numerosissimi pregiudizi di polizia per il reato di truffa, il 25

agosto di un anno fa raggiunse presso la propria abitazione in San Salvatore Telesino un signore

ottantaquattrenne e con la scusa di dover risarcire un sinistro stradale causato dalla figlia,

spacciandosi per avvocato incaricato di risolvere la questione, si era fatto consegnare 1.500 euro in

contanti.

Successivamente, il giorno 8 novembre, sempre lo stesso uomo, insieme ad altro complice

non identificato, entrò nell’abitazione di una signora settantatreenne, in località San

Salvatore Telesino e raccontandole di dover risarcire un danno causato dal nipote nell’ambito di

un sinistro stradale da questi causato, spacciandosi per avvocato incaricato dal nipote stesso,

aveva tentato di riscuotere 4.500 euro.

La malcapitata, nel frattempo, aveva ricevuto la telefonata di un uomo che si spacciava per il nipote e che confermava tutto, chiedendole di risarcire il danno causato ed infine era stata contattata telefonicamente da un sedicente Appuntato dei Carabinieri, che l’aveva avvisata che di lì a poco sarebbe sopraggiunto un avvocato per riscuotere il denaro; dal momento che l’anziana donna non possedeva tale cifra in contanti, la stessa consegnava al

truffatore 200 € in banconote di vario taglio ed altri oggetti in oro per raggiungere il predetto importo.

A seguito della presentazione di una circostanziata denuncia querela da parte di entrambe le

vittime, gli uomini del Commissariato di P.S. di Telese Terme, attraverso meticolose indagini di

polizia giudiziaria, coordinate dai magistrati della Procura della Repubblica, sono riusciti a

ricostruire il percorso effettuato dal truffatore nel secondo episodio e grazie al rinvenimento di

una telecamera installata nei pressi del luogo ove era stato consumato il reato, lo hanno

individuato ed identificato.

Successivamente le vittime dei reati riconoscevano senza ombra di dubbio il soggetto

gravemente indiziato del reato per il quale è poi stata emessa ed eseguita l’ordinanza custodiale

richiamata in premessa.