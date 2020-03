Attualità In Evidenza Primo Piano San Potito Ultra: ancora troppe persone in giro, la Protezione civile con il megafono “dispensa” consigli 15 marzo 2020

Ancora troppe persone che escono di casa, nonostante le regole per arginare il Coronavirus. La Protezione Civile di San Potito Ultra, insieme ai vigili urbani, “consiglia” la cittadinanza, con tanto di megafono, di non uscire dalle proprie abitazioni, se non per i motivi strettamente necessari resi noti dal decreto del Governo.

La Protezione civile del presidente Preziosi lo fa girando in auto, per il paese, sia di mattina che di pomeriggio. Un consiglio per il bene di tutti.