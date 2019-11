Cronaca In Evidenza Primo Piano San Potito: avaria al motore, donna si ferma ma dimentica il freno a mano. Travolta, ricoverata in ospedale 30 novembre 2019

Momenti di paura, ieri sera, a San Potito Ultra per una donna di Chiusano San Domenico. La donna, mentre era alla guida della sua auto, ha notato che la macchina non andava bene: c’erano dei problemi al motore. Per questo motivo, è stata costretta a fermarsi, proprio in una strada in pendenza. Forse per la fretta, la donna ha dimenticato però di inserire il freno a mano dell’auto che, quindi, l’ha travolta, schiacciandola. E’ stata immediatamente trasportata al Moscati di Avellino. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto.