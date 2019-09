Provincia San Michele di Serino, il 22 settembre riparte “(R)esistiamo – rassegna teatrale e di spettacoli” 21 settembre 2019

Il 22 settembre con “L’Imperatore Adriano si racconta” di Oscar Luca D’amore riparte (R) Esistiamo 2019/2010 – Rassegna Teatrale e di spettacoli presso la BoTTega del SoTToscala a San Michele di Serino (AV), organizzata con il patrocinio del comune di San Michele di Serino e in collaborazione con l’oratorio Don Pasquale Lamberti.

Si (R)Esiste per i più grandi, per i più piccoli, per la tradizione, per la musica e per il cinema.

Nuovi appuntamenti con tanti artisti, già ospiti a San Michele di Serino, e tanti nuovi amici che calcheranno le tavole del piccolo teatrino.

“Alla fine, ce l’abbiamo fatta. (R)Esisteremo anche quest’anno – dichiara Nicola Mariconda, presidente dell’Associazione Bottega del Sottoscala, nonché regista e attore – e lo faremo nel migliore dei modi.

Il teatro contemporaneo resta il centro della nostra programmazione, ma ci sarà una sezione dedicata alle commedie tradizionali che per tanti anni sono state rappresentate qui, a San Michele di Serino e uno spazio per i più piccoli. Anche la musica sarà protagonista della rassega teatrale con piccoli concerti d’autore di musica inedita di artisti irpini e una rassegna cinematografica per i più piccoli, per i “junior” e per i più grandi, affiancherà gli eventi teatrali. E poi il baratto del libro, serate dedicate all’ascolto dei vinili e tanto altro…Insomma: vogliamo che questo posto che una volta era abbandonato a sé stesso, viva sette giorni su sette. Ma per farlo vivere c’è bisogno di cuori. Per farlo vivere c’è bisogno di voi. Perché insieme, Noi, (R)Esistiamo”.