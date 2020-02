Benevento San Bartolomeo in Galdo, sventata una truffa ai danni di un’anziana 27 febbraio 2020

Nella tarda mattinata di ieri i Carabinieri della Compagnia e della Stazione di San Bartolomeo in

Galdo hanno sventato una truffa realizzata da un ventenne napoletano nei confronti di

un’anziana signora di 83 anni. La donna, poco prima aveva ricevuto una telefonata, nella

quale una persona con voce femminile, spacciatasi per la nipote, le diceva che di li a poco

avrebbe ricevuto un pacco a casa e che per il ritiro avrebbe dovuto pagare 4.800 euro. Dopo

pochi minuti, a casa della donna si è presentato un giovane che ha riferito di dover ritirare i

soldi e che a breve avrebbe consegnato il pacco. La donna ha consegnato i soldi (in particolare

3 banconote da 200 euro e 84 da 50 euro) ma, memore anche della campagna di

informazione fatta a riguardo dai Carabinieri per scongiurare le truffe proprio agli anziani,

poco dopo ha telefonato ad alcuni congiunti per i dubbi sulle modalità del recapito.

I parenti, compreso che si era trattato di un raggiro, hanno contattato i Carabinieri al 112

che, anche grazie alle indicazioni fornite dalla vittima, hanno rintracciato subito un giovane

napoletano che, a bordo di una Lancia Y, era per le vie del centro fortorino. Il giovane alla

vista dei militari ha tentato di allontanarsi, ma è stato fermato e sottoposto a perquisizione

personale. A bordo della sua auto è stato rinvenuto del denaro contante per l’importo di

4.800 euro (per la precisione 3 banconote da 200 euro e 84 da 50 euro) che, dopo le

opportune verifiche, è stato restituito all’anziana donna.

A questo punto, il giovane, originario di Napoli, è stato accompagnato presso la Caserma

dei Carabinieri di San Bartolomeo per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e procedere con

la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento nei suoi confronti

per il reato di truffa aggravata dall’età della vittima.

La reattività della donna e l’immediato intervento dei militari hanno evitato questa volta che

la donna perdesse per sempre i risparmi di una vita. E’ dal mese di dicembre, da quando

cioè i Carabinieri hanno iniziato una serie di incontri per evitare tali truffe agli anziani, che

nel Fortore sono stati scongiurati diversi casi di truffe ad anziani.