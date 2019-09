Attualità Primo Piano Samara Morgan sbarca su Instagram e dà appuntamento a Montemiletto il 10 settembre 7 settembre 2019

Renato Spiniello – Continua la Samara Challenge mania in Irpinia. La sfida che impazza sul web in tutto lo Stivale che consiste nel travestirsi da Samara Morgan, la terrificante bambina dai capelli lunghi e neri e dalla tunica bianca della trilogia del film horror “The Ring” per seminare caos e paura in pubblico.

Una tendenza che tuttavia si sta rivelando piuttosto pericolosa, spesso infatti i burloni sono stati denunciati per procurato allarme e in alcuni casi hanno addirittura rischiato il linciaggio punitivo per aver messo in atto uno scherzo davvero di pessimo gusto.

Dopo i primi avvistamenti a Baiano, Mercogliano e Contrada, il contest è stato ripetuto nei giorni scorsi anche a Forino e Mirabella Eclano. L’ultima apparizione è avvenuta via web: sul noto social network Instagram, spulciando tra le varie pagine, è parsa all’occhio una recante l’intestazione “Samara Official Montemiletto” con tanto di foto della agghiacciante bambina.

Nelle stories della pagina viene perfino svelata la data e il luogo della prossima apparizione: il 10 settembre a Montemiletto. Vedremo se in quella data la burla verrà davvero messa in scena.