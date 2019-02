Politica “Salvini non mollare” il MNS si unisce alla Lega e raccoglie firme a Baiano 2 febbraio 2019

La Segreteria Provinciale del Moviemento nazionale per la sovranità rende noto che: “Il Partito ha inteso aderire alla raccolta di firme per sostenere le politiche del Ministro Salvini ed, in particolare, per evidenziare la solidarietà ed il convincimento della pubblica opinione in merito alla vicenda della nave Diciotti: la imputazione proposta dalla Procura del Tribunale dei Ministri, quella di sequestro di persona, è un attentato alla autonomia della politica e alla tripartizione dei poteri”.

“Pertanto, oltre i banchetti già promossi dalla Lega per Salvini Premier ad Avellino ed in altri centri della provincia, il MNS ha organizzato per tutta la mattinata di domani, un punto raccolta firme in piazza a Baiano”.