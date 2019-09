Avellino Salute, sport e solidarietà: torna ad Avellino Campus 3S 15 settembre 2019

Torna ad Avellino per il sesto anno consecutivo il “Progetto Campus3S” Givova: Salute, Sport, Solidarietà. La manifestazione, ideata e organizzata dal “Campus Salute Onlus” e dall’Associazione Sportiva “Sportform”, e che gode del partneriato fra gli altri, del Comune di Avellino, dell’Asl di Avellino, del CONI Provinciale Avellino, del Corpo dei Vigili del Fuoco Avellino, della Protezione Civile, dell’Associazione “Ampom” e dell’Associazione “Le mani sui Cuori”, si svolgerà in città, nella restaurata Piazza della Libertà, venerdì 20 (dalle ore 10 alle 19), sabato 21 (dalle ore 10 alle 19). La manifestazione anche quest’anno vedrà la partecipazione degli studenti dell’ Amatucci e per la prima volta quelli dell’Agrario grazie al dirigente Ingegnere Pietro Caterini.

L’area nel centro cittadino sarà trasformata per due giorni in un piccolo villaggio della salute e dello sport, con l’installazione di Gazebo in cui sarà possibile fruire di visite mediche specializzate gratuite, con spazi dedicati ad attività sportive e ludico-didattiche, a progetti di solidarietà sociale, a musica e a tanto altro ancora.

Il programma dettagliato e le finalità della Sesta edizione del Progetto Campus 3S saranno illustrati lunedì 16 settembre, alle ore 11.30 presso il Comune di Avellino nel corso di una conferenza stampa alla quale parteciperanno i rappresentanti di tutti gli Enti, le associazioni di volontariato, i sindacati e le Forze dell’Ordine che stanno contribuendo all’organizzazione dell’evento. È previsto anche l’intervento del sindaco Gianluca Festa.