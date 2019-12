Attualità Salute e bellezza hanno un segreto in comune: vantaggi e benefici della magnetoterapia a casa 12 dicembre 2019

Mantenersi in forma o recuperare dopo un infortunio non sempre è semplice. Spesso non si ha il tempo o la costanza di recarsi assiduamente a tutte le sedute di fisioterapia consigliate o di organizzarsi per rispettare una serie di incontri settimanali fissi in palestra con istruttori specializzati. Sebbene solo in Irpinia vi siano ben 400 imprese operanti nel settore benessere, validissime e capaci di offrire servizi di altissimo livello, tra lavoro, casa e famiglia talvolta risulta complesso destreggiarsi per concordare un appuntamento e rispettare l’impegno preso.

Che si tratti di mettere in atto trattamenti prettamente estetici o di effettuare alcune sessioni di terapia del dolore, in molti non sanno che è possibile eseguire dei cicli regolari anche tra le mura domestiche e senza l’intervento di operatori esterni, semplicemente dotandosi di un apparecchio per magnetoterapia a casa propria. Questo piccolo dispositivo richiede all’utente solo di adagiare i magneti, o solenoidi, in corrispondenza dell’area da trattare, per poi scegliere tra i programmi preimpostati quello maggiormente idoneo al raggiungimento dei risultati che si desidera conseguire.

I programmi sono spesso di vario genere, da quelli dedicati al fitness che massimizzano gli effetti degli allenamenti, spesso i preferiti di atleti professionisti come di amatori, a quelli per curare patologie come il tunnel carpale, cruccio di chi passa ore al computer e non può abbandonare l’uso del mouse nemmeno per un giorno. Si potrà inoltre intervenire, con frequenze e intensità differenti, per ridurre infiammazioni e tendiniti, edemi e gonfiori, riprendersi più velocemente da interventi alle articolazioni, in particolar modo quelle del ginocchio, e favorire la calcificazione a seguito di fratture.

Infine, ma non meno importante, con un apparecchio per magnetoterapia a casa si potranno anche effettuare trattamenti estetici volti a minimizzare le rughe, ridurre cicatrici, eliminare i segni dell’acne e contrastare gli effetti della cellulite come la buccia d’arancia, ringiovanendo i tessuti. Tutti questi vantaggi e innumerevoli altri benefici sono possibili grazie all’azione che i campi magnetici hanno sulla microcircolazione e alla capacità di riequilibrare il potenziale di membrana a riposo, in modo assolutamente indolore e non invasivo.

Proprio per questo in famiglia un apparecchio per magnetoterapia a casa può essere usato indifferentemente da adolescenti alle prese con i primi brufoli, adulti sportivi e non, oppure persone anziane che desiderano lenire qualche acciacco. In completa autonomia e in tutta sicurezza, si sarà certi di apprezzare in tempi brevi i primi miglioramenti e di poter ripetere un ciclo di sedute periodicamente per fa perdurare nel tempo la sensazione di benessere e i risultati conseguiti, il tutto con un investimento iniziale davvero minimo, paragonabile alle tariffe di alcuni centri benessere per un unico ciclo e un unico utente. Decidere quale apparecchio per magnetoterapia scegliere è semplice, e in siti come Habu.it è possibile scoprire di più su tali dispositivi per operare una selezione che appaghi al meglio le esigenze di ogni tipologia di consumatore, da chi desidera un modello potente per sedute frequenti a chi invece desidera maneggevolezza, semplicità d’uso e dimensioni compatte per non separarsi mai da questo piccolo ma grande aiuto, portandolo con sé anche in vacanza.