Salta il confronto con Di Maio sulle vertenze irpine, protesta il sindacato 23 maggio 2019

Marco Grasso – “Siamo delusi. Ci era stato garantito un momento di confronto con il ministro Di Maio, ma così non è stato. Non so se il ritardo con cui il ministro ha raggiunto la città abbia inciso sul cambio del programma, ma non posso nascondere la nostra delusione e quella dei tanti lavoratori in bilico della nostra provincia”.

Il segretario della Fiom Cgil Giuseppe Morsa non nasconde la sua amarezza. Accompagnato nel tour elettorale dai parlamentari irpini Michele Gubitosa, Maria Pallini. Generoso Maraia e Ugo Grassi e il sottosegretario Carlo Sibilia, Di Maio non ha ricevuto la delegazione sindacale alla quale era stato garantito un momento di confronto con il vicepremier sulle diverse vertenze aperte sul territorio, a partire da ex Irisbus, Fca, Novolegno e ex Isochimica.

Su palco Di Maio ha dedicato solo un passaggio all’infinita vertenza dello stabilimento di Flumeri. “A breve ci sarà l’incontro al Mise – ha rasicurato – stiamo lavorando per avere una visione pluriennale sullo stabilimento”. Di Maio ha assicurato una pronta ripartenza dello stabilimento. Una promessa, l’ennesima che ha deluso non poco i lavoratori.

“Abbiamo bisogno di garanzie precise, anche su Fca dove si continua a brancolare nel buio”, incalza Morsa. L’ultima grande vertenza riguarda i 120 operai dell’ormai ex Novolegno di Pianodardine. Anche qui, come per l’ex Irisbus, serve un imprenditore. Accordati agli addetti i 12 mesi di cassa integrazione, il Ministero dello Sviluppo Economico non ha dato nessuna indicazione sulla futura mission dello stabilimento.