Altre news dall'Italia e dal Mondo Salerno, sarà un Capodanno rock: sul palco Negrita e Irene Grandi 23 novembre 2019

Sarà un Capodanno rock a Salerno. Sul palco di Piazza Amendola, infatti, si esibiranno Irene Grandi e i Negrita, artisti conosciuti e apprezzati in tutta Italia e non solo.

Oltre alla musica, per l’ultimo dell’anno sono previsti, come di consueto, i fuochi d’artificio allo scoccare della mezzanotte. Il tutto per un costo che non dovrebbe superare i 300mila euro, come si apprende dal quotidiano Il Mattino.

L’appuntamento è fissato alle 21 per l’inizio del concerto e l’attesa dello spettacolo pirotecnico. Tanti i turisti e visitatori che dovrebbero essere in città per quel giorno anche in vista della manifestazione Luci d’Artista.