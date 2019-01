Provincia Saldi Avellino, la CIDEC: “Bilancio ok e forte concorrenza online” 30 gennaio 2019

La quasi totalità dei commercianti della provincia di Avellino è partita con i saldi di fine stagione il 5 gennaio scorso. Lo evidenzia l’indagine del CIDEC (Confederazione Italiana Degli Esercenti e Commercianti), che ha rilevato l’andamento delle vendite ad un mese circa dall’avvio.

“Come sempre – dichiara Nicola Grasso, presidente della CIDEC della provincia di Avellino – per la maggior parte dei nostri commercianti l’attesa era forte. Una considerazione da fare – prosegue Grasso – è che molti esercenti hanno affermato che i negozi sono stati visitati da clienti nuovi. Il che conferma, e non è poco, la validità dei saldi come strumento di promozione e pubblicità. Riteniamo, inoltre, che sia anche il sintomo di acquisti precisi e mirati, prima dei quali il consumatore visita più negozi per scegliere con attenzione cosa comprare. Complessivamente la situazione delle vendite è sui livelli dello scorso anno ma dovremo attendere alcune settimane per verificare ed avere un quadro più preciso”.

“Ad oggi – spiega Nicola Grasso – le imprese che dichiarano un aumento delle vendite rispetto all’avvio dei saldi dello scorso anno sono complessivamente i negozi di abbigliamento e calzature. Denunciano una diminuzione di fatturato quelli degli elettrodomestici e casalinghi, mentre il resto rileva una sostanziale stabilità. Rispetto alla spesa effettuata, in città si afferma che lo scontrino medio è in crescita, in provincia è più basso e sostanzialmente invariato nella città di Ariano Irpino. In molti segnalano la crescente quota di mercato delle vendite online, che di fatto sono attività aperte 24 ore al giorno e con promozioni in qualsiasi momento dell’anno. Inoltre, in una fase di difficoltà economica generalizzata, siamo in presenza di una ulteriore spinta a ricorrere agli acquisti in queste occasioni. Il nostro auspicio è che le vendite di fine stagione proseguano con lo stesso slancio nei prossimi giorni e possano permettere alle imprese irpine di tirare un bel sospiro di sollievo in apertura del 2019”.