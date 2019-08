Attualità In Evidenza Primo Piano Sagra Girls, l’agenda social degli eventi. Cinque ragazze che si divertono più alle sagre che in discoteca 31 agosto 2019

Renato Spiniello – Un’agenda social delle tantissime sagre in giro per la Campania, che ti ricorda tutti gli appuntamenti della serata e in programmazione nei giorni a venire, in modo da avere un quadro completo di ciò che avviene attorno alla tua città e nei comuni limitrofi e poter definitivamente risolvere l’atavico quesito “che fare stasera”.

E’ l’idea lanciata su Instagram da cinque ragazze: le Sagra Girls, ovvero Giorgia, Francesca, Alessia, Ilse e Roberta. Cinque studentesse, laureate e laureande, chi già lavora e chi è impegnata a completare gli studi, che terminata la giornata lavorativa o di studio, soprattutto nei weekend, si riuniscono e fanno cose talmente divertenti che “ci vorrebbe la go-pro in testa per immortalare tutti i momenti” (cit. Roberta).

Su Facebook c’è la possibilità di creare l’evento, inserire luogo e data, ma su sul social delle foto manca, così, sfruttando la funzione ‘highlight’, le Sagra Girls l’hanno creata loro. Ed è un modo anche per unire la tradizione delle feste paesane alla modernità dell’era tecnologica e dei social media.

“Siamo la generazione degli Instagram lovers, ma ci divertiamo più alle sagre che in discoteca” raccontano le Sagra Girls, perché parlare con una sola di loro, come affermano loro stesse, “è riduttivo”. “Siamo cresciute a pane, caciocavallo impicciato e social – continuano le ragazze – Prima della pagina, andavamo alle sagre, filmavamo e postavamo tutto nelle nostre ig-stories, ma a un certo punto post e highlight non bastavano più: così abbiamo aperto la pagina. Poi ci siamo rese conto che il nostro calendario, tra appuntamenti dal commercialista e dall’estetista, pullulava di appuntamenti di sagre sparse qua e là per la Campania e li abbiamo trasferiti sulla pagina, crescendo sempre più”.

A oggi la pagina conta già tantissimi followers e fa conoscere oltre quindici sagre al giorno. “In futuro possiamo dire che vogliamo diventare le influencer delle sagre – aggiungono le girls – Scherzi a parte, in due settimane siamo riuscite a mettere su già due contest: uno in collaborazione con Via Bacco Tour, in occasione di Baccanalia a San Gregorio Magno e uno, in atto in questi giorni che potete trovare sulla nostra pagina, con gli amici di Picentini Experience con in palio un soggiorno al borgo di Terravecchia di Giffoni Valle Piana.

Voliamo basso – chiosano le Sagra Girls – ma inutile negare che, data l’ampia risonanza tra il pubblico, c’è molto entusiasmo. Progetti per il futuro? Siamo scaramantiche e non vogliamo svelare molto: ci limitiamo a dire che ci prepariamo per la prossima sagra”.