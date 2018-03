“Viaggi lunghi e allenamenti dispendiosi, ma la semifinale ripaga tutto”: la gioia di Sacripanti

Renato Spiniello – 85-68: la Sidigas Avellino batte la Juventus Utena e si prepara a disputare le due semifinali di Fiba Europe Cup contro i danesi del Bakken Bears. La vittoria, per gli uomini di Pino Sacripanti, non è mai stata in discussione nell’arco dei 40′ minuti e l’aver chiuso il primo tempo sul 50-23 ha spalancato le porte al successo biancoverde.

“Essere in semifinale di questa coppa ci dà grande soddisfazione – ammette il tecnico dei lupi – e credo che ripaghi anche le fatiche fatte in stagione, tra viaggi lunghi e allenamenti dispendiosi. La gara è andata meglio di quanto ci aspettassimo, già nel primo quarto potevamo chiudere con un vantaggio maggiore, poi nel secondo quel 31-8 ha chiuso definitivamente i giochi. Nel finale c’è stata una reazione d’orgoglio da parte loro ma è chiaro che il risultato non è mai stato in discussione”.

Diversi minuti concessi a Lawal, ma il tecnico è soddisfatto anche per i 17 punti di Lollo D’Ercole e per la prova da leader vero di Jason Rich. “D’Ercole oggi è stato la stella della gara, ha fatto una bombardata pazzesca. E’ un ragazzo che qualsiasi allenatore vorrebbe avere ed è un esempio per tenacia e determinazione anche fuori dal campo”.

Ora i biancoverdi affronteranno il Bakken Bears: “Sono una squadra molto atletica – confessa Sacripanti – i primi 5 o 6 sono di buona fascia, poi magari hanno rotazioni un po’ ristrette. Avremo tempo per studiarli bene, certo che giocando prima noi in casa sarà importante provare a vincere con buono scarto”.