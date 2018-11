Lavoro & Sindacato Sacco nuovo segretario territoriale della Sai Cisal 27 novembre 2018

L’Unione territoriale della Cisal di Avellino comunica che il direttore generale della Sai Cisal – Sindacato autonomo inquilini, Antonio Castaldi, ha firmato il decreto di nomina del nuovo segretario territoriale, Fausto Sacco.

Per Fausto Sacco è un ritorno ad un impegno già assunto in passato, con la consueta passione che lo contraddistingue. La Cisal considera di prioritaria importanza “l’attività sul fronte delle politiche abitative e la tutela di un diritto fondamentale dei cittadini, come quello alla casa”.

La Sai Cisal, forte di una capillare presenza sul territorio, sarà quindi anche in Irpinia in prima linea nel rappresentare “gli interessi degli inquilini, attraverso un costante confronto propositivo con gli enti locali, con la sottoscrizione di accordi con le associazioni della piccola proprietà e con l’assistenza degli utenti, nella stipula dei contratti di locazione”.

Con la crisi economica, l’emergenza abitativa è diventata, nella nostra provincia, come nell’intero Paese, ancor più un problema a cui dare risposte efficaci e concrete con la massima urgenza, pur consapevoli delle difficoltà strutturali che bisogna affrontare. “Un bisogno essenziale come la casa richiede il massimo sforzo delle istituzioni, attraverso la concertazione con le forze sociali, per individuare misure d’intervento al passo con i tempi e con le esigenze della comunità, essendo in gioco la dignità della persona umana e le condizioni di vita delle famiglie”.