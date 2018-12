Avellino Sacco: “Democrazia Cristiana in campo con un progetto alternativo” 17 dicembre 2018

”La città di Avellino ha bisogno di un’amministrazione affidabile e con le idee chiare”. Così Fausto Sacco responsabile politico organizzativo regionale di Rivoluzione Cristiana e responsabile provinciale di Democrazia Cristiana.

“Oggi più che mai c’è bisogno che la politica ritorni ad essere il punto di riferimento di un ragionamento. Noi della Democrazia Cristiana siamo pronti a dare il nostro contributo, ma credo che il centro destra anche ad Avellino deve obbligatoriamente essere unito ed andare oltre le proprie barriere”.

“Avellino ha bisogno di ritornare ad essere il capoluogo di provincia che oramai non lo è più grazie prima alla scellerata politica del Pd e poi dell’antipolitica del M5S”.

“Avellino ha bisogno di un necessario rilancio per ritornare al suo ruolo. Credo che adesso tutti insieme dobbiamo tornare in campo per cercare di battere la mala politica clientelare che ci ha gestito oramai da troppo tempo, ma soprattutto bloccare il nuovo fenomeno dell’antipolitica che sarà ancora più devastante e disastroso per tutti i settori”.

“Noi di Democrazia Cristiana ci vogliamo candidare ad essere alternativi a tutto ciò, riportando la politica al centro del ragionamento, quella politica seria che tutti vogliamo che sia, con idee e confronto innovativi per la città e che possa permettere di far rinascere le speranze di tanti giovani e dare un contributo fattivo per il rilancio della nostra bella Avellino”.