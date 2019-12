Provincia Sabato ad Atripalda il magico Villaggio di Babbo Natale 12 dicembre 2019

Ad Atripalda seconda tappa per il più grande e magico Villaggio di Babbo Natale della Campania. Dopo il successo della scorsa settimana, questa volta si replica in Piazza Umberto I° e Via Manfredi. L’evento natalizio in compagnia di Babbo Natale, organizzato dai commercianti di Piazza Umberto I° e Via Manfredi, col patrocinio del Comune di Atripalda, si terrà sabato 14 dicembre alle 16.

Per l’occasione a tutti i bimbi verrà offerta una merenda con latte e cioccolato, tazze in omaggio e un goloso panettoncino. Non mancheranno zucchero filato, popcorn, pastigliacci e gadget vari offerti da Babbo Natale. Il tutto in compagnia di musica live itinerante, artisti di strada e due postazioni per proiezioni video in 3D.

Con l’occasione, sempre in Piazza Umberto I, verrà inaugurata una pista semiolimpionica di pattinaggio su ghiaccio.

Dalle ore 20:00 alle ore 21:30 in Via Manfredi, già ospite della nota trasmissione televisiva “ Tu si Que vales “, si esibirà sul terrazzo di una nota attività commerciale, il gruppo musicale di giovanissimi musicisti “ THE BOOTLE’S “ che eseguiranno alcuni tra i maggiori successi dei Beatles.

A seguire su via Manfredi sarà il turno del gruppo musicale “ Fix “. I visitatori potranno usufruire degli stand gastronomici con gustosi primi piatti e specialità alla brace, il tutto innaffiato con ottimi vini locali.

“Al calore dei bracieri sistemati lungo le strade interessate, Vi aspettiamo augurandoci con spirito natalizio di farvi trascorrere ore in allegria”.