Sabato 29 Agosto, la presentazione a Teora del libro “Veloci più del Tempo”

Sabato 29 agosto, presso la Pinacoteca comunale di Teora, sarà presentato il libro “Veloci più del tempo. I protagonisti italiani del Motorsport dagli albori agli anni ‘70” scritto a quattro mani dal teorese Carlo Luciani e dal lucano Michele Montesano.

Un volume che parla di automobilismo e dei suoi protagonisti italiani, sempre presenti fin dagli albori di questo sport. Il libro sarà protagonista della rassegna “Un libro al mese”: un’interessante occasione per conoscere e parlare con gli autori del libro, oltre che per scoprire il mondo del motorsport in zone in cui la cultura dei motori non è radicata come altrove.

Al tavolo dei relatori saranno presenti Pietro Sibilia (consigliere delegato alla cultura del Comune di Teora), Stefano Farina (sindaco di Teora), Claudio Ciccone (responsabile della comunicazione del Circuito Internazionale Napoli), oltre agli autori Luciani e Montesano.

‘Veloci più del tempo. I protagonisti italiani del Motorsport, dagli albori agli anni ’70’ ha riscosso un buon successo tra gli appassionati, militando ai primi posti della classifica dedicata ai “Bestseller della categoria Motori” di Amazon. Un traguardo che rappresenta un punto di partenza importante per gli autori, già al lavoro con la stesura del secondo volume.