Cronaca Rubano un trattore e si danno alla fuga, intercettati da un Carabiniere in licenza 16 dicembre 2019

Un altro furto sventato grazie al tempestivo intervento di un Carabiniere che, libero dal servizio, è riuscito ad intercettare il ladro alla guida del trattore rubato qualche ora prima ad Ariano Irpino.

Tutto è successo questa notte. I malviventi erano riusciti a rubare il grosso mezzo agricolo dall’interno di un’azienda agricola della Città del Tricolle ma, sfortunatamente per loro, non hanno potuto portare a termine l’azione criminale.

Fondamentale l’immediata comunicazione pervenuta al “112” da alcuni cittadini che avevano notato quello strano movimento. Ricevuta la segnalazione, i Carabinieri hanno dato attuazione ad un articolato e consolidato dispositivo per intercettare i ladri. Un Carabiniere, in servizio al Nucleo Radiomobile della Compagnia di Mirabella Eclano, notiziato dai colleghi circa il furto del mezzo agricolo e la verosimile direzione di fuga dei malviventi, sebbene in licenza, non ha esitato a partecipare alle ricerche unitamente ai proprietari: la determinazione e l’intuito investigativo gli hanno consentito di intercettare il ladro in agro del comune di Troia che, vistosi braccato, è stato costretto ad abbandonare il costoso trattore e a darsi alla fuga a bordo di un’autovettura condotta da un complice.

In trattore è stato restituito all’avente diritto. Si sensibilizzano i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze, situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette. La controffensiva posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per il contrasto ai reati predatori, continuerà senza sosta. Sono infatti tuttora in corso nell’intera Irpinia i servizi di controllo straordinario del territorio. E tutto questo soprattutto per ridare fiducia e tranquillità alla popolazione alla quale si richiede sempre la fondamentale collaborazione.