Cronaca Ruba portafogli in una tabaccheria: denunciata donna di 50 anni 27 giugno 2018

Furto in una tabaccheria di Prata, denunciata una donna. I Carabinieri della Stazione di Pratola Serra, a conclusione di specifica attività d’indagine, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria una 50enne di Avellino che qualche giorno fa, valendosi della presenza del proprio figlio disabile verosimilmente al fine di non destare sospetti, mentre il marito e la sorella attendevano in macchina, ha rubato il portafogli esposto in una vetrinetta all’interno di una rivendita di tabacchi in Prata di Principato Ultra.

L’attività d’indagine sviluppata dai Carabinieri della Stazione di Pratola Serra, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni nonché di video dalle telecamere e l’analisi degli elementi raccolti in sede di sopralluogo, ha permesso di identificare la donna, già gravata da analoghi precedenti di polizia, che è stata denunciata in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuta responsabile del reato di furto aggravato.