Rotondi: Forza Italia sbaglia a scendere in strada con Lega e Fratelli d’Italia

di AnFan – Il parlamentare Gianfranco Rotondi è una voce fuori dal coro di Forza Italia, rispetto alla volontà del partito di Berlusconi di scendere in strada, il prossimo 2 giugno, accanto a Lega e Fratelli di Italia per protestare contro l’attuale governo. Una scelta emblematica di una coesione ritrovata fra gli organi di rappresentanza del centro destra.

Ma Rotondi, come detto, definisce l’idea del 2 giugno un’autorete, anche in termini elettorali. E dice: “Mi spiace ma la decisione di Forza Italia di andare in piazza il 2 Giugno è sbagliata e cancella gli sforzi sovrumani di Berlusconi, al quale si deve la risalita nei sondaggi. L’elettorato premia la differenza, non l’omologazione: a che serve imboscarci tra i sovranisti? E’ in arrivo una legge elettorale tutta proporzionale: davvero qualcuno pensa che i voti ce li daranno Salvini e Meloni?”

“La mistica del centrodestra – continua – unito appartiene a un’altra stagione politica, in questa dobbiamo declinare con forza l’identità di una forza europeista e popolare, alternativa alla sinistra al sovranismo e al populismo. Oggi alle 14.30 via zoom si riunirà la federazione dei partiti dc, e chiederò con forza che i dc si facciano sentire di più”.