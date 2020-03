Avellino In Evidenza Primo Piano “Rompono” il salvadanaio e donano i propri risparmi al Moscati: la solidarietà arriva anche dal “Perna” 26 marzo 2020

Covid-19, la solidarietà dei piccoli alunni del “Perna” di Avellino per l’ospedale Moscati. Gli studenti – sensibilizzati dalle famiglie e dalle notizie che inevitabilmente metabolizzano attraverso i social ed i mass media – hanno voluto donare i piccoli risparmi, supportati naturalmente dalla generosità dei propri genitori.

Un gesto di speranza e solidarietà che viene dagli alunni della II C della Scuola Primaria Luigi Perna di Avellino, che hanno organizzato una raccolta fondi per l’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati. Un bonifico effettuato in favore della struttura, per poter contribuire all’acquisto di materiali che possano proteggere medici e pazienti della struttura ospedaliera, in prima linea in questi giorni di emergenza da coronavirus