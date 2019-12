Roma acquista 97 bus targati IIA, domani annuncio ufficiale della Raggi a Flumeri

Alfredo Picariello – Tutto pronto per la visita di Virginia Raggi. Il sindaco di Roma domani mattina sarà a Flumeri alle 11. Visiterà Industria Italiana Autobus. Una visita di cortesia ma non solo. La Raggi entrerà nel dettaglio di un annuncio che ha già fatto sui social in queste ore.

“Stiamo acquistando altri 97 autobus per migliorare il trasporto pubblico della città, in particolare nelle periferie. Proprio in questi giorni abbiamo infatti ordinato 97 nuovi mezzi, con un investimento di 30 milioni che vanno ad aggiungersi agli altri 30 milioni dello scorso agosto per comprare altrettanti veicoli”. I 97 nuovi mezzi sono targati IIA. Ma, a quanto pare, la commessa è ancora più consistente.

Tra i presenti domani, oltre al sindaco di Roma, il sottosegretario Carlo Sibilia, la deputazione irpina del MoVimento 5 Stelle composta da Gubitosa, Maraia e Pallini, anche il Governatore della Regione Campania. “Anche noi abbiamo dato un contributo decisivo al salvataggio della ex Irisbus”, dice Vincenzo De Luca. “Non ci credeva nessuno, i nostri investimenti sono stati importanti ed hanno dato respiro a fabbriche come IIA e Firema. La visita della Raggi è una visita di cortesia da accogliere con grande cortesia e grande rispetto”.