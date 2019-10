Cronaca Roccabascerana, barista aggredito nel suo locale 31 ottobre 2019

Attimi di tensione si sono vissuti ieri pomeriggio intorno alle 17 in un bar in via Miranda a Roccabascerana, dove un uomo ha aggredito il barista colpendolo ripetutamente alla testa. L’aggressore avrebbe utilizzato un sasso per compiere il gesto violento e poi è fuggito.

L’uomo non sarebbe nuovo ad episodi del genere: già in passato si sarebbe reso protagonista di aggressioni senza motivo. Indagano i carabinieri, mentre il barista – soccorso e trasportato al Rummo di Benevento – non è in pericolo di vita.