Attualità Riutilizzo immobile confiscato al boss Cava, in Prefettura si firma il protocollo 16 settembre 2019

Sarà sottoscritto mercoledì 18 settembre 2019, alle ore 12:30, presso la Prefettura di Avellino, tra la Regione Campania – Assessorato Istruzione, Politiche Giovanili, Politiche Sociali, la Provincia di Avellino, il Comune di Pago del Vallo di Lauro e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino e alla presenza del Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, Prefetto Bruno Frattasi e del Prefetto di Avellino, Maria Tirone, il “Protocollo di Intesa per il riutilizzo per finalità istituzionali dell’immobile sito in Pago del Vallo di Lauro alla via Nazionale, oggetto di confisca in danno di Cava Biagio e altri”.

L’iniziativa è nata dagli incontri in Prefettura del Nucleo di Supporto per le attività dell’A.N.B.S.C., nel corso dei quali è emerso l’interesse della Provincia di Avellino ad acquisire al proprio patrimonio l’ immobile di cui trattasi per il suo riutilizzo per finalità scolastiche.