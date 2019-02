Altre news dall'Italia e dal Mondo Ritiro della patente per chi usa il cellulare, la Polstrada: “E’ la principale causa di incidenti stradali” 21 febbraio 2019

Ritirare la patente a chi usa il cellulare alla guida: questa la novità che potrebbe essere introdotta nel nuovo Codice della Strada.

La principale causa degli incidenti stradali “è la distrazione e l’uso improprio di smartphone e altri dispositivi è la prima causa di distrazione. Una modifica normativa che consenta il ritiro della patente alla prima violazione va incontro all’esigenza di essere più efficaci nel contrasto a questo comportamento pericolosissimo”.

Lo ha dichiarato Santo Puccia, primo dirigente della Polizia stradale, in audizione alla commissione Trasporti della Camera. Oggi la sospensione della patente c’è solo in caso di recidiva e “ciò si è mostrato poco efficace in termini di deterrenza”.

In base al nuovo Codice della Strada è sempre vietato togliere le mani dal volante per usare un cellulare. Attualmente la legge già vieta ogni azione e ogni gesto che preveda l’utilizzo fisico del telefono quando il veicolo è in marcia. Stando alle norme. è anche vietato utilizzare il cellulare in viva voce tenendolo con una mano, mentre se si usano gli auricolari, un orecchio deve sempre rimanere libero e “connesso” ai rumori del traffico.