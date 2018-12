Rissa alla Camera sulla manovra. Servono i commessi per non far venire alle mani deputati di opposizione e maggioranza. Arrivata in extremis la richiesta di fiducia, domani il voto. Ma il via libera finale è previsto ora per domenica mattina. Duro scontro tra le opposizioni e il presidente Fico sui tempi minimi dell’esame.

Il Pd deposita il ricorso alla Consulta, sollevando conflitto di attribuzioni con il governo.