Provincia Risolto il guasto alla Tac dell’ospedale di Ariano Irpino. Da domani di nuovo operativa 19 settembre 2019

L’Asl di Avellino, nello scusarsi con la cittadinanza per il disagio, comunica che da domani sarà di nuovo operativa la Tac presso l’ospedale “Frangipane” di Ariano Irpino. La ditta manutentrice, con la quale è in vigore un contratto di manutenzione di tipo full-risk sull’apparecchiatura in questione, sta provvedendo in queste ore a ripristinare il suo regolare funzionamento.

Benché si sia provveduto prontamente a segnalare il malfunzionamento, l’intervento di manutenzione si è protratto per alcuni giorni a causa della difficoltà di approvvigionamento immediato degli elementi da sostituire. L’Azienda Sanitaria Locale e la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero si sono adoperate prontamente per la risoluzione del guasto alla macchina, limitando al minimo il disservizio per l’utenza.