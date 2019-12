Avellino Rischio d’incendio nell’utilizzo di attrezzature a pressione: giornata di studio all’ex Carcere Borbonico 5 dicembre 2019

Venerdì’ 6 dicembre 2019 alle ore 9:30, presso l’Auditorium del Carcere Borbonico di

Avellino in Via De Marsico si terrà la giornata di Studio “Rischio d’incendio nell’utilizzo

delle attrezzature a pressione”.

L’evento organizzato dalla Direzione territoriale Inail di Avellino – Benevento in

collaborazione con la UOT CVR Inail di Avellino, Il Comando Provinciale dei Vigili del

Fuoco di Avellino, l’Ordine degli ingegneri della Provincia di Avellino e con il Patrocinio

dell’Amministrazione Provinciale di Avellino, si propone di richiamare l’attenzione

degli esperti del settore sui temi della prevenzione anche alla luce dei numerosi

incidenti che hanno interessato apparecchi a pressione provocando anche la morte di

lavoratori.

Nel corso dei lavori verranno illustrati i risultati della collaborazione fra Corpo

Nazionale dei Vigili del Fuoco ed Inail per la realizzazione di documenti di riferimento

per la prevenzione del rischio incendio e fra i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco

della Campania e le UOT CVR di Avellino e Napoli in relazione alle competenze

istituzionali anche in occasione di visite ispettive.

Ai saluti istituzionali di Domenico Biancardi, presidente Amministrazione Provinciale

di Avellino, Grazia Memmolo, direttore reggente della Direzione territoriale Inail

Avellino/Benevento, Giovanni Nanni, direttore regionale Vigili del Fuoco della

Campania, Carmine Piccolo, direttore UOT CVR Avellino, Luca Ponticelli,

comandante provinciale Vigili del Fuoco di Avellino, Vincenzo Zigarella, presidente

Ordine degli Ingegneri di Avellino, seguiranno gli interventi tecnici di professionisti e

ricercatori del settore.

In particolare, il comandante dei Vigili del Fuoco di Avellino Luca Ponticelli

approfondirà il nuovo codice di prevenzione incendi, mentre Raffaele Sabatino

ricercatore Inail Dit – Dipartimento Innovazioni tecnologiche – presenterà i quaderni in

materia di prevenzione incendi recentemente pubblicati da Inail.

A seguire verranno illustrati con una sessione orale ed una sessione poster, una serie

di esperienze che hanno visto la collaborazione degli esperti dei Vigili del Fuoco e

dell’Inail in Regione

Le conclusioni saranno affidate al Direttore regionale, Daniele Leone.

A moderare i lavori Corrado Delle Site I ricercatore Inail Dit Roma.