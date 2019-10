Avellino Una scorpacciata di risate al Gesualdo: al via la campagna abbonamenti 15 ottobre 2019

Parte oggi la campagna abbonamenti per il cartellone “Tradizione e Comicità” del Teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino. Sono infatti scaduti oggi i termini per i vecchi abbonati per esercitare il diritto di prelazione. Da oggi, a partire dalle 10, sarà quindi possibile recarsi ai botteghini di Piazza Castello per assicurarsi un posto in teatro per l’attesissima rassegna all’insegna delle risate e del divertimento.

In scaletta per “Tradizione e comicità” sono stati programmati 8 eventi: si partirà il 23 novembre con il grande Carlo Buccirosso con “La rottamazione di un italiano per bene”, per poi proseguire con Alessandro Siani con “Felicità tour”, Peppe Barra con “La cantata dei pastori”, Lello Arena con “Miseria e nobiltà” e il ritorno in scena di Massimo Lopez e Tullio Solenghi con la Jazz Company.

In cartellone ancora Rossella Brescia, Tosca D’Aquino, Roberta Lanfranchi e Samuela Sardo con “Belle ripiene”, Biagio Izzo con “Tartassati dalle tasse” sino a chiudere ad aprile con Ale e Franz che presenteranno “Nel nostro piccolo”.

Per info e prenotazioni:

biglietteria del Teatro Comunale Carlo Gesualdo, Piazza Castello – Avellino

martedì e mercoledì dalle 10 alle 13, giovedì, venerdì e sabato 10.00- 13.00/17.00-20.00

Domeniche e nei giorni festivi di spettacolo apertura due ore prima dell’inizio spettacolo

t/ 0825.771620 / m/ 389.2932553

e-mail: biglietteria@teatrocarlogesualdo.it

sito internet: www.teatrocarlogesualdo.it – info@teatrocarlogesualdo.it

www.teatropubblicocampano.com – info@teatropubblicocampano.com