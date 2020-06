Politica “Ripristinare le corse Air nel Baianese”: la richiesta di Alaia a Cascone 20 giugno 2020

“Occorre ripristinare le corse che collegano Avellino ai comuni del baianese e da questi a Nola e Napoli per assicurare non solo la mobilità di studenti e pendolari, che stanno gradualmente tornando alla normalità, ma anche per evitare che nei pochi autobus in circolazione si possano creare assembramenti. Auspico che l’Air, su impulso della Giunta, possa presto riprogrammare le corse evitando così disagi ai cittadini.” E’ quanto scrive il consigliere regionale, Enzo Alaia, in una missiva indirizzata al Presidente della Commissione trasporti, Luca Cascone.

Il consigliere di Italia Viva, originario di Avella, ha rappresentato a Cascone “la condizione di difficoltà nella quale versano i residenti del baianese a causa – spiega nella lettera – del mancato ripristino nella zona di molte delle corse dell’Azienda Autotrasporti Irpini, sospese durante la fase di emergenza Covid e non più riattivate. Sono tanti i pendolari – fa sapere Alaia – che si lamentano non solo per la esiguità delle corse, ma anche per il fatto che gli autobus non osservino le fermate. Ciò accade, evidentemente, perché i mezzi arrivano già pieni e vige l’obbligo degli autisti di far osservare il distanziamento tra i passeggeri.”

“Nei giorni scorsi – prosegue l’esponente di Italia Viva – sindaci e amministratori locali hanno fatto presente il problema con varie iniziative e hanno chiesto alla Regione di intervenire con celerità. Va tenuto in considerazione, infatti, che la progressiva ripresa delle attività comporterà un aumento degli utenti che avranno l’esigenza del servizio di trasporto pubblico. Spero, pertanto – chiude Alaia – che il problema possa essere affrontato e risolto, evitando ai cittadini ulteriori disagi oltre quelli già causati dalla pandemia.”