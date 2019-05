Attualità Primo Piano Riprende la marcia per l’ambiente, studenti in piazza 24 maggio 2019

Studenti e studentesse in piazza per il Secondo Global Strike for Future. Anche l’Unione degli Studenti Campania aderisce e supporta le piazze studentesche.

Avellino ha risposto all’appello con un corteo che partirà dal piazzale di San Ciro fino ad arrivare a Piazza del Popolo. “Ci riprenderemo il nostro futuro, abbiamo solo 11 anni prima che sia troppo tardi, solo 11 anni per cambiare il sistema produttivo in cui viviamo. Non ci faremo prendere più in giro dalle parole rassicuranti delle istituzioni, vogliamo la dichiarazione dell’emergenza climatica in tutta Italia, a partire dal nostro territorio”, precisa Mariapia Oliviero, referente avellinese di Fridays for future Avellino

”Noi scendiamo in piazza tutti i venerdì, e saremo in piazza anche oggi perché è necessario riprendere parola. Non siamo minimamente vicini agli obiettivi previsti dagli Accordi di Parigi e il punto di non ritorno è oramai superato”, precisa Emiliano Paradiso, attivista del comitato.