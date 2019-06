Rinnovo RSU all’EMA di Morra, Iacovacci: “Grande affermazione dell’Ugl metalmeccanici”

“Grande vittoria dell’Ugl alla Ema di Morra De Sanctis, azienda metalmeccanica Irpina, leader mondiale per la produzione di palette rotoriche. Con la lista dei suoi candidati, per il rinnovo delle rappresentanze sindacali, l’Ugl Metalmeccanici si vede gratificata dalla fiducia e dal consenso dei lavoratori; il loro voto ha permesso alla lista, presentatasi per la prima volta con i propri candidati, di aggiudicarsi con circa il 9% l’R.S.U. Marco Palladino”. E’ grande la soddisfazione del segretario provinciale dell’Ugl metalmeccanici di Avellino, Ettore Iacovacci.

“Questo risultato – dichiara il segretario Ugl – è un successo straordinario che fa anche da spartiacque nelle consultazioni democratiche dei lavoratori nel settore delle industrie nel territorio Avellinese. Nell’azienda Ema, l’Ugl vince, riesce ad eleggere un rappresentante dei lavoratori, Palladino, che sostenuto dai colleghi con l’ampia fiducia, permette alla nostra o.s. di raggiungere di fatto un risultato unico e storico. A differenza delle consultazioni 2017, dove la faceva da padrone la o.s. Uilm, questa volta è stata premiata la linea responsabile e concreta anche dell’Ugl: i lavoratori non si fanno più ingannare dalle chiacchiere ideologizzate di chi insegue nelle fabbriche e sul territorio obiettivi politici, chiedono solo risposte ai loro problemi come fa un sindacato come la Ugl, che da anni persegue una linea riformatrice chiara, salvaguardando il lavoro e i salari con accordi innovativi e partecipativi”.

“Numerose le difficoltà create da una certa o.s., riguardante il problema degli orari dei tirocinanti, tutto ciò ha creato disservizi all’organizzazione di alcuni reparti ad esempio nel reparto ‘Dressing’ e per questo l’azienda, pur avendo necessità di lavoro produttivo e di crescita occupazionale, ha momentaneamente sospeso tutte le assunzioni previste. Noi Ugl – ribadisce Iacovacci – non accettiamo questi modi arroganti di fare sindacato: tali azioni contro la Ema sono strategie politiche che producono solo danni ai lavoratori, bloccando così l’incremento occupazionale. Per tale motivo, l’Ugl d’ora in poi condannerà tali atteggiamenti che non fanno altro che ostacolare un percorso di sviluppo aziendale. In virtù della nuova gestione aziendale, invitiamo la Direzione a sederci ad un tavolo e discutere su strategie di sviluppo e incremento produttivo/occupazionale dove l’Ugl sarà collaborativa, propositiva e di stimolo nella progettazione di politiche industriali per il bene dell’Ema, cosa che negli anni ciò ‘unilateralmente’ non avveniva”

“Questo importante risultato – aggiunge con soddisfazione Iacovacci – certifica la presenza diffusa nell’Ema e su tutto il territorio nazionale della Ugl metalmeccanici, che in pochi anni è diventata un punto di riferimento importante per tantissimi lavoratori. La serietà, la concretezza, le idee di fare sindacato in maniera moderna partecipativa, questo lo spirito dell’Ugl, ripagato del risultato ottenuto. Un’Organizzazione attenta da sempre a quello che avviene nei territori, nelle fabbriche e che lavora con i suoi delegati e dirigenti sindacali, ogni giorno, spesso in silenzio, ma sempre per dare una risposta e una speranza ai lavoratori e quelli che il lavoro non lo hanno”.

“Un ringraziamento – sottolinea con soddisfazione il Segretario Generale dell’UglM Antonio Spera – va alla Rsu Palladino, a tutti i candidati, agli iscritti e a tutti quei lavoratori che hanno creduto in questa nostra sempre più grande Ugl metalmeccanici. Un grazie in particolare al segretario provinciale di Avellino, Ettore Iacovacci”.