Attualità Rimborsi fatture telefonia a 28 giorni: l’assistenza di Confconsumatori Avellino 21 gennaio 2020

Anche Confconsumatori Avellino, la neonata sede dell’associazione che ha avviato da poco le attività di informazione e tutela dei cittadini, sta assistendo i propri associati nelle richieste di rimborso relative alla vicenda della fatturazione a 28 giorni nella telefonia. Si tratta di richiedere la restituzione dei giorni “erosi” nel periodo in cui la fatturazione è passata dal sistema mensile a quello dei 28 giorni, prima dell’obbligo del ripristino della cadenza mensile (Per saperne di più: https://www.confconsumatori.it/fatturazione-a-28-giorni-come-ottenere-il-rimborso/).

I rimborsi non sono automatici. Infatti, nonostante con la Delibera n. 269/18/CONS l’Autorità abbia imposto agli operatori di restituire in bolletta l’importo corrispondente ai giorni illegittimamente erosi agli utenti nel periodo di fatturazione a 28 giorni delle offerte di telefonia fissa anche di tipo convergente (fisso + mobile), questi non sembrano rimborsare gli utenti in modo automatico, ma solo a chi ne fa espressa richiesta.

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO – Confconsumatori offre assistenza, tramite i propri sportelli territoriali, ai consumatori che desiderano ottenere il rimborso spettante. La richiesta viene inoltrata prima attraverso un reclamo e poi – se necessario – si perfezione tramite il ricorso alla conciliazione paritetica.

CONTATTI PER INFORMAZIONI – Per avere informazioni, i consumatori che risiedono in Irpinia possono rivolgersi alla responsabile locale di Confconsumatori, Marta De Leucio, che sarà a disposizione nella sede dell’associazione in Viale San Francesco D’Assisi n.80, tutti i lunedì e i mercoledì, dalle 18,30 alle 20,30. Per informazioni o appuntamenti è possibile contattare il numero di telefono 349.0965069 o scrivere all’e-mail martadeleucio@hotmail.it.