Politica Rilancio economia irpina, Carlo Sibilia: “Imprese ma anche ambiente” 26 marzo 2018

“Innovazione, rispetto dell’ambiente, industria leggera, servizi e produzione legati al turismo, cultura e agricoltura. Questi gli asset fondamentali per il Movimento 5 Stelle per rilanciare l’economia in Irpinia”.

Lo dice Carlo Sibilia, deputato del Movimento Cinque Stelle. “Dobbiamo valorizzare quello che abbiamo e accogliamo con piacere ed interesse le dichiarazioni del Presidente di Confindustria Avellino, il quale si dice pronto ad espellere le aziende che inquinano. Questo – aggiunge Sibilia – sarebbe molto importante per il rispetto dell’ambiente ma anche per tutte le aziende irpine, che sono la stragrande maggioranza, che rispettano la legge e che, di certo, vogliono puntare su un’impresa ecosostenibile, per il benessere ed il futuro del nostro territorio. La stretta sui controlli va fatta subito e con responsabilità.

Oggi esistono svariati metodi per rendere il proprio business un affare anche per l’ambiente. Siamo pronti al dialogo e abbiamo idee chiare. Tutti i cittadini irpini si devono sentire parte attiva per ridare smalto e rilancio all’area industriale di Pianodardine, da poco entrata nelle Zes della Regione Campania. Tutto va fatto in armonia con le comunitaàlocali. Noi ci siamo”.