Rifiuti, tavolo in Prefettura: scongiurata l’emergenza a settembre

“Siamo pronti a dare il nostro contributo per arginare la crisi annunciata a causa del blocco del termovalorizzatore di Acerra, trattenendo la quota di 3000 balle assegnate, che corrisponde alle quantità prodotte dallo Stir di Pianodardine per il periodo di fermo dell’impianto che è previsto per 35 giorni. Il lavoro sinergico con l’ente Provincia, dal Presidente Biancardi ai tecnici, è stato, oltre che necessario ed opportuno, fruttuoso per coordinare e definire le attività nella fase di impostazione”.

L’amministratore unico di Irpiniambiente, Nicola Boccalone, esprime fiducia al termine del tavolo tecnico riunitosi questa mattina in Prefettura per fare il punto sull’organizzazione prevista sul territorio in vista della emergenza annunciata per il prossimo mese di settembre.

A coordinare i lavori il Prefetto di Avellino, Maria Tirone, alla presenza del Questore di Avellino, del Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, del Comandante provinciale della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, oltre ce della Provincia di Avellino, rappresentata dal consigliere Galdo.

“Ci siamo alzati dal tavolo fiduciosi per il riscontro positivo all’impostazione finora data e per le attività da porre in essere, dalla gestione del sito fino all’evacuazione delle balle – aggiunge l’avvocato Boccalone – . Abbiamo avuto modo di rappresentare che tutti gli adempimenti amministrativi – confortati dagli atti che sono stati trasferiti alla commissione – sono stati compiuti, fino all’inoltro della richiesta autorizzativa agli uffici regionali, per dare ordinarietà all’attività.

E’ bene precisare che l’adeguamento del sito e la gestione delle balle con l’obiettivo della loro definitiva evacuazione sono stati definiti con un progetto-programma che è stato redatto dai tecnici aziendali, ai quali va il mio ringraziamento, e che è stato interamente finanziato dalla Regione Campania.

Siamo consapevoli di ciò che ci attende e siamo pronti ad effettuare tutte le attività necessaire a fornire una risposta congrua ed adeguata a questa emergenza”.