Provincia Rifiuti liquidi non pericolosi, sì all’utilizzo dell’impianto di Camporeale 21 dicembre 2018

E’ di nuovo funzionante l’impianto di depurazione comunale in località Camporeale per lo smaltimento dei rifiuti liquidi non pericolosi. Ad Ariano Irpino sarà di nuovo consentito l’utilizzo del depuratore in località Camporeale per lo smaltimento dei reflui (acque bianche e nere) dei pozzi a servizio delle abitazioni rurali.

Il Sindaco di Ariano Irpino, Domenico Gambacorta con ordinanza n. 23 del 17.12.2018, su decreto n. 70 del 31.10.2018 della Regione Campania, ha dato disposizioni riguardanti il ritiro e il trattamento dei rifiuti liquidi domestici, presso l’impianto di depurazione comunale del PIP, in località Camporeale.

Nell’impianto sarà possibile il trattamento di una quantità di 10 tonnellate al giorno, in quanto sono stati installati impianti di abbattimento delle sostanze odorigene e implementato un sistema di monitoraggio rispettoso dei canoni ambientali.

L’orario stabilito nell’Ordinanza sindacale per il conferimento di tali rifiuti, è per un periodo massimo di due ore, dalle 9 alle 11, in modo tale che l’Amministrazione Comunale possa svolgere efficacemente i controlli del caso. Sono, comunque, in corso le attività tecniche ed amministrative per superare il limite quantitativo stabilito dall’autorizzazione, riportando la capacità di trattamento dei reflui da pozzi neri ai livelli precedenti, tenuto conto del variato contesto normativo che impone l’attivazione di procedimenti complessi.

Viene così a conclusione il percorso volto ad alleviare le esigenze di depurazione delle numerose case sparse diffuse nel territorio arianese non servite da fognature, abbattendo drasticamente i costi da parte dei cittadini e salvaguardano l’ambiente.