Rifiuti, La Mura: “Attenzione a Fosso Imperatore”

«È assurdo il ritrovamento di rifiuti illegali in località Fosso Imperatore, non distanti dal Parco del Fiume Sarno e prospicienti al canale che poi si ricongiunge con il corso d’acqua». A dirlo è la Senatrice Virginia La Mura, Capogruppo M5S in Commissione Ambiente, che commenta il ritrovamento diversi giorni fa di una discarica di circa 100 metri quadri a Nocera Inferiore. «Già effettuai un esposto alla procura della Repubblica e ora emerge, grazie a volontari del territorio, la presenza di una discarica abusiva in piena area agricola di oltre 1000 mq. Da tempo oramai le strade di campagna della nostra Regione e i fondi agricoli sono diventati discariche per rifiuti speciali provenienti da attività produttive occulte i cui scarti di lavorazione non possono entrare nel sistema di trattamento ordinario. Rifiuti che molto spesso vengono poi bruciati devastando l’ambiente e le acque circostanti. Trovo davvero assurdo che finora nessuno abbia trovato soluzioni concrete per porre fine all’inquinamento del canale di bonifica Fosso Imperatore che serve l’area industriale di Nocera, che non è dotata di un depuratore consortile, e delle aree circostanti che, come dimostra questo ennesimo episodio, vivono in stato di massimo è preoccupante degrado».